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شاهد.. ملايين الصراصير تغزو بلدة صغيرة في نيفادا الأميركية

Invaders have taken over parts of the US state of Nevada -- but they're not body-snatchers or aliens; they're crickets. Millions of Mormon crickets are swarming the town of Elko, covering roads and houses. Residents say they are fed up with the ground-dwelling creepy-crawlies. "It just makes your skin crawl. It's just so gross," says Elko resident Stephanie Garrett.
الملايين من صراصير المورمون تنتشر في بلدة صغيرة بولاية نيفادا الأميركية (الفرنسية)
16/6/2023

غزت الملايين من صراصير المورمون بلدة صغيرة في ولاية نيفادا الأميركية، وغطت هذه الحشرات منازل البلدة وطرقها، مما جعل الوصول إلى المستشفيات مسألة صعبة.

وهذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان بلدة إلكو البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة.

وقالت كوليت رينولدز لشبكة "سي بي إس" (CBS) "نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا"، مضيفة "عندما نكون داخل المنزل يبدو الأمر كما لو كانت تمطر".

وقالت أخرى تدعى ستيفاني غاريت إن "الحشرات تزحف على الطرق وتثير القشعريرة، الوضع مقرف جدا".

وصعّب انتشار هذه الحشرات على الطرق وصول السكان إلى المستشفيات.

وقال ستيف بوروز من مستشفى نورث إيسترن نيفادا الإقليمي لقناة "كيه إس إل تي في" (KSLTV) المحلية "لكي ننقل المرضى إلى المستشفى تعيّن علينا إرسال أشخاص إلى محيط منازل المرضى مع مكانس".

من جهته، أوضح جيف نايت عالم الحشرات في وزارة الزراعة بولاية نيفادا أن أسراب الحشرات هذه لم تكن استثنائية في المنطقة، ولكنها باتت أوضح مع إشغال السكان المناطق البرية.

وما يثير استياء سكان إلكو هو وجود خيارات محدودة للتخلص من الحشرات.

وقال نايت "يمكن استخدام مبيدات الحشرات، وثمة خيار يتمثل في غض النظر عن المسألة، وسينتهي الأمر بذهابها من المنطقة".

المصدر : الفرنسية