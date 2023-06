شاهد.. ملايين الصراصير تغزو بلدة صغيرة في نيفادا الأميركية

غزت الملايين من صراصير المورمون بلدة صغيرة في ولاية نيفادا الأميركية، وغطت هذه الحشرات منازل البلدة وطرقها، مما جعل الوصول إلى المستشفيات مسألة صعبة.

وهذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان بلدة إلكو البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة.

وقالت كوليت رينولدز لشبكة "سي بي إس" (CBS) "نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا"، مضيفة "عندما نكون داخل المنزل يبدو الأمر كما لو كانت تمطر".

وقالت أخرى تدعى ستيفاني غاريت إن "الحشرات تزحف على الطرق وتثير القشعريرة، الوضع مقرف جدا".

وصعّب انتشار هذه الحشرات على الطرق وصول السكان إلى المستشفيات.

Mormon crickets aren’t even crickets. They’re members of the katydid family. But they can’t fly. They also don’t bite or sting. But man, they’re hideous. pic.twitter.com/0UzZQy4cCI

— Lincoln Graves (@LincolnGraves) June 15, 2023