شاهد.. المقاتلة التركية "التفاحة الحمراء" تجتاز اختبار التحليق العالي

اجتازت المسيرة التركية المقاتلة "قزل إلما" (KIZILELMA) أو "التفاحة الحمراء" اختبار الارتفاع العالي، وذلك بعدما حلقت على ارتفاع أكثر من 31 ألف قدم.

وذكرت "بايكار" (Baykar) التركية المصنعة لهذه المسيرة -في بيان، اليوم الجمعة- أن "قزم إلما" تواصل اختبارات تطويرها.

وأوضحت الشركة أن المقاتلة أقلعت أمس من مركزها للتدريب والاختبارات في ولاية تكيرداغ شمال غرب البلاد، وأضافت أن "قزل إلما" اجتازت اختبار "تحديد نظام الارتفاع العالي".

Bayraktar #KIZILELMA ✈️🚀🍎 💻 1️⃣2️⃣. Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi ✅ 💻 1️⃣2️⃣th High Altitude System Identification Test ✅#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/65uQnUSWiq — BAYKAR (@BaykarTech) June 16, 2023

وبينت "بايكار" أن المقاتلة أكملت مرحلة أخرى مهمة في الاختبار، وذلك بعدما حلقت على ارتفاع أكثر من 31 ألف قدم.

يذكر أن "قزل إلما" أول مقاتلة تركية مسيرة تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري بتنفيذ أولى رحلاتها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية، كما اجتازت اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط، وفق الشركة المصنعة.

وكانت شركة "بايكار" أعلنت أن مسيّرتها الجديدة تتميز عن الطائرات المسيرة بإجرائها مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام قتالية "جو جو" كمثيلاتها من المقاتلات التقليدية.

ومن المخطط له أن تتميز "قزل إلما" بالقدرة على الاختفاء عن شاشات الرادار، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وأن تكون قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.