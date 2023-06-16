سرّب وثائق سرية للبنتاغون.. ما التهم التي وجهت للضابط الأميركي تيشيرا؟

وجهت هيئة محلفين فدرالية أميركية لائحة اتهام إلى الضابط في الحرس الوطني الأميركي جاك تيشيرا، وتتعلق التهم بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني ونقلها.

وكان تيشيرا (21 عاما) اعتقل في أبريل/نيسان الماضي إثر الاشتباه بتسريبه وثائق سرية لوزارة الدفاع الأميركية على منصة "ديسكورد" لهواة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وذلك أثناء عمله حارسا جويا وطنيا في ولاية ماساشوستس.

ومثُل المتهم بتسريب وثائق وزارة الدفاع (البنتاغون) حينها أمام محكمة فدرالية في بوسطن، لمواجهة اتهامات مرتبطة بالحصول على معلومات متعلقة بالأمن القومي ونشرها والاحتفاظ بوثائق سرية.

وكشفت الوثائق التي سربها تيشيرا وجود مخاوف أميركية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمحت إلى أن الولايات المتحدة تتجسس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) أن تيشيرا كان مدير مجموعة الدردشة المسماة "ثاغ شايكر سنترال" (Thug Shaker Central)، وأنه نشر الوثائق تحت الاسم المستعار "أو جي" (OG).

وشارك المتهم في البداية مع المجموعة مقاطع من الوثائق السرية، لكنه بدأ لاحقا في نشر صور للوثائق طالبا من بقية أعضاء المجموعة عدم مشاركتها، وفق صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post)، لكن ظهرت بعض الوثائق على مواقع أخرى، من بينها تويتر و"4 تشان" وتليغرام.