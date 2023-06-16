قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح وتعود بالنفع عليهما.

وأضاف بوتين خلال اللقاء الذي جرى على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أن "الإمارات شريك جيد للغاية".

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس الروسي عن شكره لدولة الإمارات لمساهمتها في حل القضايا الإنسانية المتعلقة بتبادل الأسرى في أوكرانيا.

من جانبه، أكد رئيس دولة الإمارات أنه ناقش مع بوتين الشراكة الإستراتيجية بين بلديهما، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن بلاده مستعدة، إذا لزم الأمر، لتقديم المساعدة بكل الطرق الممكنة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا.

وسعت الإمارات إلى الحفاظ على ما تصفه بأنه موقف محايد من الحرب في أوكرانيا ولم تحذ حذو دول غربية فرضت عقوبات على روسيا.

وتتعاون روسيا والإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق عبر تحالف "أوبك بلاس" النفطي.