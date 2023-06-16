العليمي يطالب بتحرك دولي لدعم اقتصاد اليمن

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العَليمي إلى تحرك دولي عاجل لدعم اقتصاد بلاده والعمل على معالجة الأسباب الحقيقية لأزمتها الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن العليمي التقى الخميس منسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي.

وأضافت أن رئيس مجلس القيادة أكد خلال اللقاء ضرورة التحرك الدولي العاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة اليمنية.

وأضافت الوكالة أن المسؤول الأممي قدم تقييما عن الأوضاع الإنسانية في اليمن، وفرص التحول من الدعم الطارئ إلى الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إنه التقى المبعوثَ الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أنهما بحثا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعرضا الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية.