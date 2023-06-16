السعودية تسهل وصول الحجاج اليمنيين القادمين من مطار صنعاء

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج والعمرة من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

وقالت وزارة الحج والعمرة إن ذلك يأتي امتدادا لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات الوزارة الرامية إلى تسهيل أداء المناسك على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

من ناحيته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الخطوط الجوية اليمنية ستقوم السبت المقبل بتدشين أولى رحلاتها لنقل حجاج بيت الله الحرام من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبتعاون وتجاوب من المملكة العربية السعودية.