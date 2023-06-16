الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بأسلحة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم الجمعة إسقاط طائرة مسيرة، هي الثانية خلال 3 أيام، استخدمت هذه المرة في محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى الأردن.

ووفقا للبيان أسقط الجيش في "المنطقة العسكرية الشرقية صباح اليوم (الجمعة)… طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وكان الجيش الأردني أعلن الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية. وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وتوعّد ملك الأردن عبد الله الثاني في 22 مايو/أيار الماضي بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين.

وقد شدّد الأردن -الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في بلادهم في مارس/آذار 2011، خلال السنوات القليلة الماضية- الإجراءات عند حدوده مع سوريا التي تمتد لأكثر من 300 كيلومتر، وأوقف وسجن عشرات المقاتلين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.