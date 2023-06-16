إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال تفريق مسيرات ضد الاستيطان بالضفة

أصيب 5 فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية، وتفريق مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة الغربية.

وخلال مواجهات اندلعت اليوم في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي أحدهما مصور صحفي، كما أصيب 3 آخرون برصاص معدني أطلقه جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال وآليات عسكرية قد اقتحمت منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر، فحاول شبان فلسطينيون رشقها بالحجارة فأطلق جنود الاحتلال عليهم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

ويأتي هذا الاقتحام لجنود الاحتلال بزعم قيام شبان بإلقاء مواد مشتعلة على النقطة العسكرية التي يستخدمها جنود الاحتلال على مدخل بيت أمر.

وقد شهدت عدة مدن وبلدات فلسطينية، اليوم، مسيرات منددة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة.

وخرجت تلك المسيرات ببلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وصفا وكفر مالك بمحافظة رام الله، وبيت أمر بمحافظة الخليل.

وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المدمع في بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس.

كما نظمت مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة صفا غربي رام الله، في وقت أطلق مستوطنون النار تجاه عشرات الفلسطينيين المدنيين الذين توجهوا نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، من قبل جيش الاحتلال، لصالح بناء منطقة صناعية استيطانية.

وقالت مصادر محلية إن المسيرة انطلقت عقب استيلاء الاحتلال على نحو 400 دونم في منطقتي "خلة خليف" و"باطن حسان" غرب القرية، بنية بناء منطقة صناعية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.