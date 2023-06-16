ألف إطفائي قدموا من الخارج.. كندا تواصل مكافحة حرائق الغابات

تواصل السلطات الكندية مكافحة حرائق الغابات التي اتسع نطاقها بشكل يشي بأن كندا تتجه نحو أسوأ موسم لهذا النوع من الحرائق على الإطلاق، وذلك على حد وصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.

وقال ممثل هيئة مكافحة الحرائق في مقاطعة ألبرتا الكندية ترافيس فيرويذر إن النيران أتت على 1.4 مليون هكتار في المقاطعة، مضيفا في تصريح للجزيرة إن ضراوة النيران في ألبرتا (غربي البلاد) اضطرت الحكومة إلى طلب مساعدات دولية عاجلة.

وتوقع فيرويذر أن يستمر هذا الوضع طوال الصيف، مشيرا إلى أن 2700 رجل إطفاء يواصلون العمل حاليا، بينهم أكثر من ألف جاؤوا من الخارج بعد أن تم طلب المساعدة من بقية المقاطعات الكندية إضافة إلى دول خارجية، مثل الولايات المتحدة ونيوزيلندا وتشيلي وكوستاريكا وجنوب أفريقيا وكوبا.

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