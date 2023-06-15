دعا سابقا لتدمير المسجد النبوي.. غضب واسع من تصريحات مذيع هندي وصف المسلمين "بالشياطين" وطالب بطردهم

عمت موجة من الغضب والهجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند خلال اليومين الماضيين، بشأن تصريحات المذيع والناشط الهندي سوريش شافانك وتأييده للخطاب التحريضي ضد المسلمين ومطالبته بطردهم من البلاد.

ونشر سوريش شافانك، تغريدات تتعلق بما يحدث في ولاية أوتاراخاند الهندية من تصعيدات ضد المجتمع المسلم، وتهديد جماعات اليمين الهندوسي للمسلمين ومطالبتهم بالرحيل عن منازلهم ومتاجرهم، وتأكيده على طرد من وصفهم بـ"الشياطين" من الهند التي وصفها بـ"أرض الآلهة".

وتصاعدت الدعوات لاعتقال سوريش شافانك العام الماضي بسبب تحريضه المتواصل على المسلمين ودعوته لتدمير المسجد النبوي الشريف.

दैत्यों, देवभूमि ख़ाली करो।

उत्तराखंड से घुसपैठियों को भगाओ।

महापंचायत का विरोध क्यों?

बिंदास बोल रात 8 बजे और रात 11 बजे। विस्तार से देखे समूचे षड्यंत्र का पर्दाफ़ाश pic.twitter.com/BEOJTZMtXB — Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) June 14, 2023

واشتعلت أعمال العنف في ولاية أوتاراخاند ضد المسلمين منذ 26 مايو/أيار الماضي؛ بسبب اختطاف فتاة هندوسية؛ وعلى الرغم من أن المُتهمين في القضية أحدهما هندوسي؛ فإن كون المتهم الآخر مُسلمًا؛ أشعل فتيل الفتنة بين المُجتمعين.

له تصريحات سابقة وصفت بالمتطرفة وتحضّ على الكراهية.. دعوات عبر وسم #اعتقلوا_سوريش_شافانك في #الهند لاعتقال صحفي هندوسي حرض على المسلمين ودعا لتدمير المسجد النبوي pic.twitter.com/ssvMAu5Fsg — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 10, 2022

وقد برزت عبر منصات التواصل خلال الأيام الماضية صور وفيديوهات توثق وضع لافتات تهديد على منازل ومحال تابعة للمسلمين، تطالبهم بالإخلاء الإجباري لمنازلهم قبل منتصف يونيو/حزيران الجاري الذي يصادف اليوم الخميس.

In Uttarkashi's Purola, a Hindu mob ransacked shops and houses of Muslim traders while raising slogans of Jai Shri Ram. Posters threatening to vacate the shops of Muslim traders were put up in the main market of Purola before June 15. Muslims are migrating, and vandalism is also… pic.twitter.com/ewWjPALUzR — Meer Faisal (@meerfaisal01) June 11, 2023

وعلق الصحفي الهندي البارز محمد زبير على تغريدة المذيع الهندي قائلا "يتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر من قبل سوريش شافانك والعديد من الأشخاص لنشر دعوات مباشرة للتطهير العرقي للمسلمين في أوتاراخاند بالهند، هذه التغريدة ليست من قِبل بعض المتصيدين العاديين؛ ولكن من قبل مالك قناة إخبارية".

Social media platforms like @Twitter are being used by @SureshChavhanke and many others to give direct calls for ethnic cleansing of Muslims in Uttarkhand, India. This tweet isn't by some normal troll, But by an owner of a News Channel who has reach across several platforms.… https://t.co/oRyalBntee — Mohammed Zubair (@zoo_bear) June 14, 2023

واستنكرت الصحفية سكشي جوشي موقف السلطات الهندية من خطاب سوريش التحريضي قائلة "هل يشاهد وزير العدل هذا الكلام؟، هل لا يزال لدينا محكمة عليا في بلادنا؟ هل ما زلنا ندعي أننا دولة يحكمها دستورها، ويجب أن تحمي حقوق جميع مواطنيها بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والعقيدة والعرق والدين والجنس؟!".

Are you watching #CJIChandrachud ?

Do we still have the #SupremeCourt in our country?

Are we still claiming to be a country run by its Constitution that MUST protect rights of ALL its citizens irrespective of caste, creed, race, religion and sex!!! #SupremeCourt #Uttarakhand https://t.co/vAEcjQN4Er — Sakshi Joshi (@sakshijoshii) June 14, 2023

كما وجّه الصحفي أشرف حسين رسالة لمالك تويتر إيلون ماسك قائلا "هذا الرجل يشير إلى مجتمع بأكمله على أنهم "شياطين" ويدعو للتطهير العرقي؛ أليس هذا مخالفة لقواعد تويتر؟!".