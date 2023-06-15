رويترز عن مسؤول أميركي: إيران اختبرت مسيرة انتحارية ضد سفينة تدريب في الخليج

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي تأكيده أن إيران اختبرت مسيرة "انتحارية" ضد سفينة تدريب في الخليج.

ووصف المسؤول الأميركي الخطوة بأنها تدريب على ضرب السفن التجارية، حسبما نقلت رويترز.

وقال مستشهدا بمعلومات مخابراتية أميركية إن المسيرة انطلقت من منطقة جاسك الإيرانية -أمس الأربعاء- ما بين 8 و9 أميال في البحر داخل المياه الإقليمية، واستهدفت بارجة تدريب إيرانية.

وأوضح المسؤول الأميركي "كانت أقرب سفينة تجارية على بعد 30 ميلا تقريبا من البارجة، لكن الأمر ما زال خطيرا".

واتهمت واشنطن طهران بالضلوع في عدد من الهجمات منذ عام 2019 على السفن التجارية بمياه الخليج الإستراتيجية التي تعد واحدة من أهم طرق النفط والشحن في العالم.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق.

وتختبر إيران بشكل دوري طائرات مسيرة ناسفة أو "انتحارية" وتبث لقطات لها أثناء الاختبار.