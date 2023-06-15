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رويترز عن مسؤول أميركي: إيران اختبرت مسيرة انتحارية ضد سفينة تدريب في الخليج

epa03046931 An Iranian navy warship test fires a new long range missile (Mehrab) during the Iranian navy military exercise on the Sea of Oman, near the Strait of Hormuz in southern Iran, 01 January 2012. Amid a verbal row with the United States over blocking the Strait of Hormuz, a vital oil shipping route, Iran on Saturday started testing long range missiles in the Persian Gulf. Fars news agency reported that on the final phase of navy maneuvers in the Persian Gulf, several long-range missiles were tested. The maneuver has been overshadowed by a verbal row between Iran and the US over an Iranian threat to close the Strait of Hormuz in the Persian Gulf, through which 40 per cent of the world?s ship-borne crude is passed. EPA/EBRAHIM NOROOZI
سفينة حربية إيرانية أثناء تدريبات في بحر عُمان (الأوروبية)
15/6/2023-|آخر تحديث: 15/6/202308:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي تأكيده أن إيران اختبرت مسيرة "انتحارية" ضد سفينة تدريب في الخليج.

ووصف المسؤول الأميركي الخطوة بأنها تدريب على ضرب السفن التجارية، حسبما نقلت رويترز.

وقال مستشهدا بمعلومات مخابراتية أميركية إن المسيرة انطلقت من منطقة جاسك الإيرانية -أمس الأربعاء- ما بين 8 و9 أميال في البحر داخل المياه الإقليمية، واستهدفت بارجة تدريب إيرانية.

وأوضح المسؤول الأميركي "كانت أقرب سفينة تجارية على بعد 30 ميلا تقريبا من البارجة، لكن الأمر ما زال خطيرا".

واتهمت واشنطن طهران بالضلوع في عدد من الهجمات منذ عام 2019 على السفن التجارية بمياه الخليج الإستراتيجية التي تعد واحدة من أهم طرق النفط والشحن في العالم.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق.

وتختبر إيران بشكل دوري طائرات مسيرة ناسفة أو "انتحارية" وتبث لقطات لها أثناء الاختبار.

المصدر : الجزيرة + رويترز