ردا على "سلوك روسي".. أميركا تنشر طائرات "إف-22 رابتور" في الشرق الأوسط

قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نشرت مقاتلات من طراز "إف-22 رابتور" (F-22 Raptor) في الشرق الأوسط، في ضوء ما وصفته بـ"السلوك غير الآمن للطائرات الروسية".

وأضافت أن نشر الطائرات يبرهن على قدرة الولايات المتحدة على إعادة تموضع قواتها في وقت وجيز.

وأوضحت القيادة الوسطى أن المقاتلات الأميركية سوف تندمج مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الجو وعلى الأرض، مؤكدة أن انتهاك "القوات الجوية الروسية إجراء منع النزاع يزيد مخاطر التصعيد وسوء التقدير".

ونقل مراسل الجزيرة عن قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال أليكسوس غرينكيويتش قوله إن الروس يحلَّقون منذ مارس/آذار الماضي "بشكل غير مهني" فوق نطاق الوجود الأميركي في سوريا.

وأضاف الجنرال غرينكيويتش في تصريحات مكتوبة للجزيرة أن الروس يقومون بذلك بشكل دوري منذ عام 2019، ويقوضون الجهود الأميركية برفضهم الالتزام بالبروتوكولات المتفق عليها، حسب تعبيره.

وقال قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط إن الطيران الروسي في سوريا يناور بشكل عدواني وهو يحمل على متنه ذخيرة حية "مما يمثل تصعيدا في سياق الأحداث الدولية الراهنة".