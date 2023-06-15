إحداهما خطيرة.. إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية

أصيب فلسطينيان خلال مواجهات مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية) منتصف ليلة الخميس، ووُصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس، ووصفت حالته بالخطيرة، كما أصيب شاب آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق.

من داخل منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس والذي يتحضر الاحتلال لتفجيره pic.twitter.com/Kip7fqoIGH — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) June 14, 2023

وأضافت "وفا" أن الاحتلال يحاصر منزلا يعود لعائلة "الطويل" بمنطقة رفيديا في نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تتواجد في نابلس وتحاصر منزل الأسير أسامة الطويل (22 عاما)، تمهيدا لهدمه، حيث يتهمه الاحتلال بمقتل الجندي عيدو باروخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرب مستوطنة "شافي شمرون" (غرب نابلس).

📹 #فيديو | مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في نابلس. pic.twitter.com/UY02A9P0PG — بوابة الهدف (@hadafps) June 14, 2023

في الأثناء، أفادت مراسلة الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية يعبد (جنوب غرب مدينة جنين)، مضيفة أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

والثلاثاء الماضي، استشهد الشاب فارس حشاش (19 عاما) برصاص الاحتلال خلال اقتحام لمخيم بلاطة في نابلس.

و​​​​​​تشهد الضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- حالة توتر شديد، حيث تقتحم إسرائيل مدنا وبلدات فلسطينية، إضافة إلى استمرار عمليات هدم المنازل والاعتقالات.