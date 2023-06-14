موسكو تعلّق على مصادرة كندا طائرة روسية "فريدة من نوعها" وتسليمها لأوكرانيا

علقت الخارجية الروسية على قرار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بمصادرة طائرة شحن روسية محتجزة في تورنتو وتسليمها إلى أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مصادرة الطائرة الروسية "An-124" المحتجزة في تورنتو، سيترتب عليها عواقب على العلاقات الثنائية، وتحتفظ موسكو بحق الرد.

وقالت زاخارفا بالإشارة لإعلان إطلاق إجراءات مصادرة الطائرات من قبل رئيس الوزراء الكندي: "الجانب الروسي يحذر من أن التنفيذ العملي لهذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الروسية الكندية، التي تتأرجح بالفعل على وشك الانهيار بسبب خطأ مسؤول أوتاوا"، وفق تعبيرها.

وأضافت بأن ما وصفتها بمحاولات التستر على هذا العمل "غير القانوني المخزي" بإجراءات قضائية محلية لن يضفي عليها حتى مظهر الشرعية. ونحتفظ بالحق في الرد مسترشدين بمبدأ المعاملة بالمثل.

وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر تصرفات السلطات الكندية هذه فيما يتعلق بالطائرة المملوكة لشركة الطيران الروسية "فولغا دنيبر" بأنها "سرقة مخزية ووقحة"، وفق تعبيرها.

وقالت الدبلوماسية الروسية: "بهذا المعنى، فإن الطائرة An-124، التي كانت تقوم برحلة إنسانية لإيصال أدوية مضادة للفيروس إلى تورنتو، حيث لم يسمح لها بالطيران، كانت في الواقع رهينة بهدف بعيد المدى كما اتضح الآن، نهب طائرة فريدة من نوعها ونقلها إلى عملائهم في كييف".

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، السبت الماضي، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار. خلال زيارته المفاجئة للعاصمة كييف، التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترودو إن كندا ستشارك في جهد متعدد الجنسيات لتدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين، وأعلن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون دولار كندي (375 مليون دولار)، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف ترودو أن بلاده احتجزت طائرة شحن روسية من طراز أنتونوف هبطت في كندا العام الماضي، وبدأت عملية نقل الطائرة لأوكرانيا.