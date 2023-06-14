هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن واتهمه بالفساد، وتوعده بالملاحقة القضائية، وذلك بعد ساعات من انتهاء أولى جلسات محاكمة ترامب في ما يعرف بقضية الوثائق السرية.

وفي كلمة ألقاها مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي في نيوجيرسي، قال ترامب إن بايدن سيعرف بأنه أكثر رؤساء الولايات المتحدة فسادا، مضيفا "لكننا سننتصر".

وتابع أن من المحزن مشاهدة "رئيس فاسد" يحاول إلقاء القبض على خصمه السياسي بتهم ملفقة، بحسب تعبيره.

وأكد أنه في حال انتخابه رئيسا سيعين "مدعيا عاما حقيقيا" لملاحقة بايدن، وسيمحو ما وصفها بالدولة العميقة التي تريد سلب حريته، على حد قوله.

كما قال إنه "لم تعد لدينا ديمقراطية حيث يتم اعتقال خصم سياسي وبلادنا في حالة انحدار خطير".

ورأى المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة المقررة عام 2024 أن محاكمته في هذه القضية تعد "أسوأ استهداف عبر تهم زائفة وهو ما يعد تدخلا في انتخابات الرئاسة المقبلة".

وذكر ترامب أن ما يحدث "محاولة أخرى لتزوير وسرقة الانتخابات الرئاسية"، على حد قوله.

واعتبر الرئيس السابق أنه كان لديه كل الحق في الاحتفاظ بالوثائق وفقا لقانون السجلات الرئاسية، قائلا إن الرئيس يتمتع بسلطة غير مقيدة لاتخاذ القرارات الخاصة بالتعامل مع المستندات الرئاسية.

وانتقد ترامب عدم التحقيق مع أي رئيس آخر حتى أولئك الذين احتفظوا بوثائق أكثر مما كان لديه، مشيرا إلى أن بايدن احتفظ بمجموعة من الوثائق السرية منذ أن كان نائبا للرئيس وعضوا بمجلس الشيوخ، معتبرا ذلك أمرا غير قانوني.

كذلك أشار إلى أن وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون "خرقت القانون ولم يتم توجيه تهم لها كما حصل مع بايدن"، بحسب تعبيره.

وفي موضوع آخر، قال الرئيس الأميركي السابق إنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، وهو وعد كرره خلال الأشهر الماضية.





ترامب أمام المحكمة

وكان الرئيس الأميركي السابق قد مثل الثلاثاء أمام محكمة في ميامي بفلوريدا للرد على الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وخلال الجلسة التي لم يسمح للإعلام بنقل وقائعها، دفع محامو ترامب نيابة عنه ببراءته من 37 تهمة وجهت له في لائحة الاتهام الرسمية، وبينها انتهاك قانون التجسس، وعرقلة العدالة، وحيازة وثائق سرية.

وضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، اعتقل الرئيس السابق مع مساعد له لمدة 10 دقائق، وكان مصدر قضائي قال إن ترامب سيُحاكم مثلما يحاكم المتهمون الآخرون؛ مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل أخذ بصماته رقميا وتحميل صورة له في سجلات المحكمة، لكنها لن تنشر للجمهور.

وعقب الجلسة سمح للرئيس السابق بمغادرة مقر المحكمة دون شروط، وقالت شبكة "سي إن إن" (CNN)، إنه لن تُفرض قيود على سفره، كما لن تفرض عليه كفالة مالية مقابل السماح له بمغادرة المحكمة.

لكن القاضية الفيدرالية آيلين كانون التي تشرف على القضية قررت منع ترامب من التحدث إلى أي شهود محتملين في القضية.

ويقول خبراء إن الأمر قد يستغرق عاما أو أكثر قبل إجراء المحاكمة في قضية الوثائق السرية. وترامب هو أول رئيس أميركي سابق يخضع لمحاكمة جنائية فيدرالية بعد انتهاء ولايته، لكنها ليست المحاكمة الوحيدة التي تنتظره.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، بينما كان في طريقه إلى المحكمة، "إنه يوم من أكثر الأيام حزنا في تاريخ بلدنا.. نحن أمة في انحدار"، مكررا اتهاماته بأن المحاكمة "ملاحقة" سياسية له.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة في الأشهر الأخيرة؛ حيث دفع ترامب ببراءته في نيويورك في أبريل/نيسان بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.