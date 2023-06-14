عاجل| المستشار الألماني أولاف شولتس يقدم استراتيجية الأمن القومي الجديدة لحكومته
14/6/2023-|آخر تحديث: 14/6/202312:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المستشار الألماني أولاف شولتس يقدم استراتيجية الأمن القومي الجديدة لحكومته.
استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة:
- نعيش في عصر يتنامى فيه تعدد الأقطاب والتنافس
- روسيا تحاول زعزعة مجتمعات أوروبا وإضعاف الاتحاد الأوروبي والنيتو
- روسيا تشكل أكبر تهديد لمنطقة أوروبا والأطلنطي في المستقبل المنظور
- التنافس مع الصين زاد في الأعوام الماضية
- الصين تشكل ضغطا متزايدا على الاستقرار الإقليمي
- إنشاء وكالة فيدرالية للتصدي للهجمات السيبرانية الخطيرة
المصدر : الجزيرة