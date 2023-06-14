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عاجل| المستشار الألماني أولاف شولتس يقدم استراتيجية الأمن القومي الجديدة لحكومته

14/6/2023-|آخر تحديث: 14/6/202312:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

المستشار الألماني أولاف شولتس يقدم استراتيجية الأمن القومي الجديدة لحكومته.

استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة:

  • نعيش في عصر يتنامى فيه تعدد الأقطاب والتنافس
  • روسيا تحاول زعزعة مجتمعات أوروبا وإضعاف الاتحاد الأوروبي والنيتو
  • روسيا تشكل أكبر تهديد لمنطقة أوروبا والأطلنطي في المستقبل المنظور
  • التنافس مع الصين زاد في الأعوام الماضية
  • الصين تشكل ضغطا متزايدا على الاستقرار الإقليمي
  • إنشاء وكالة فيدرالية للتصدي للهجمات السيبرانية الخطيرة
المصدر : الجزيرة