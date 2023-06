صربيا تعلن توقيف 3 عناصر من الشرطة الكوسوفية وبريشتينا تتهمها بخطفهم

أعلنت صربيا اليوم الأربعاء توقيف 3 أفراد من شرطة كوسوفو يشتبه في تجاوزهم الحدود، في حين اتهمت بريشتينا بلغراد بخطفهم على أراضيها، في أحدث تطور في العلاقات المتوترة بين الطرفين بعد أسابيع من التصعيد شمال كوسوفو.

وقالت بلغراد إنها أوقفت 3 شرطيين كوسوفيين يرتدون الزي العسكري، ويحملون أسلحة رشاشة ونظام تحديد مواقع وخرائط ومعدات أخرى.

وأعلن مدير مكتب كوسوفو بالحكومة الصربية اعتقال أفراد من شرطة كوسوفو، بعد دخولهم الأراضي الصربية مدججين بالسلاح، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول أن القوات الصربية لم تخترق الحدود بين البلدين أثناء عملية الاعتقال.

Serbia continues to cause problems & be guardian of violent criminals in Kosova and the region.

Their forces entered in our territory & kidnapped 3 police officers of the Republic of Kosova, in violation of all applicable agrmts. & int'l legal norms. 1/3

— Xhelal Sveçla (@XSvecla) June 14, 2023