زفاف انتهى بكارثة.. مصرع أكثر من 100 شخص بغرق قارب في نيجيريا

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم جراء غرق قارب في نهر بنيجيريا كان ينقل عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت به الشرطة وسلطات محلية أمس الثلاثاء.

وقالت شرطة ولاية كوارا -حيث وقع الحادث- إن القارب النهري كان ينقل الركاب من ولاية النيجر المجاورة، من دون إعطاء تفاصيل عن سبب غرقه.

وصرّح أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا لوكالة الصحافة الفرنسية "حتى الآن هناك 103 وفيات في حادث القارب، وتم إنقاذ 100 شخص آخرين".

وأضاف "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية، مما يعني أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى"، كما أكد أنه سيتم الإعلان عن أسماء الناجين بمجرد توفرها، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان على متن القارب نحو 300 راكب. ولم يُعرف على الفور سبب الحادث.

وتعدّ حوادث القوارب النهرية شائعة في نيجيريا، وتكون عادة ناجمة عن الحمولات الزائدة أو سوء الصيانة أو تجاهل قواعد السلامة أو الفيضانات الغزيرة خلال موسم الأمطار.