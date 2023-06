بينهم عمدة مدينة.. أغلب المدرجين بقائمة مراقبة الإرهابيين الأميركية مسلمون

أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) تقريرا أمس الاثنين عن آلاف المسلمين المدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب الخاصة بالمباحث الفدرالية الأميركية منذ أحداث سبتمبر/أيلول 2001.

التقرير -الذي يحمل عنوان "20 عامًا كثيرة جدًا، دعوة لوقف قائمة المراقبة السرية لمكتب التحقيقات الفدرالي"- استعرض تفاصيل استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي قاعدة بيانات فحص الإرهاب، التي قال إنها تستهدف المسلمين.

We just released our latest report on the @FBI 's abuse of the secret Terrorism Screening Database, entitled "Twenty Years Too Many, A Call to Stop the FBI’s Secret Watchlist." Read the 🧵for more info.

.@POTUS has the ability to end the use of watchlist. He must do so. This mistreatment of American Muslims never convicted of a crime must end. 5/5

Our full report and more info 👇https://t.co/dm09F42gGO

— CAIR National (@CAIRNational) June 12, 2023