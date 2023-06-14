بينهم عمدة مدينة.. أغلب المدرجين بقائمة مراقبة الإرهابيين الأميركية مسلمون

أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) تقريرا أمس الاثنين عن آلاف المسلمين المدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب الخاصة بالمباحث الفدرالية الأميركية منذ أحداث سبتمبر/أيلول 2001.

التقرير -الذي يحمل عنوان "20 عامًا كثيرة جدًا، دعوة لوقف قائمة المراقبة السرية لمكتب التحقيقات الفدرالي"- استعرض تفاصيل استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي قاعدة بيانات فحص الإرهاب، التي قال إنها تستهدف المسلمين.

We just released our latest report on the @FBI's abuse of the secret Terrorism Screening Database, entitled "Twenty Years Too Many, A Call to Stop the FBI’s Secret Watchlist." Read the 🧵for more info. 1/5 — CAIR National (@CAIRNational) June 12, 2023

.@POTUS has the ability to end the use of watchlist. He must do so. This mistreatment of American Muslims never convicted of a crime must end. 5/5 Our full report and more info 👇https://t.co/dm09F42gGO — CAIR National (@CAIRNational) June 12, 2023

وبعد تزويده بنسخة 2019 من قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي من قبل متسلل سويسري اكتشفها عبر الإنترنت، أجرى "كير" تحليلًا شاملا لأكثر من 1.5 مليون من بيان مدخل في القائمة.

وذكر التقرير أن "أكثر من 350 ألف بيان تضمن بعض الترجمات الصوتية لمحمد أو علي أو محمود، وكان أكثر 50 اسما تكرارا أسماء إسلامية".

وقدر التقرير أنه من بين البيانات المدخلة في قائمة المراقبة التي تمت مراجعتها تعلق أكثر من 1.47 مليون منها بالمسلمين، بنسبة تجاوزت 98%.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار 20 عامًا، جلبت القائمة السرية المصاعب والمخاوف للجالية المسلمة.

وبدأ التقرير بذكر ما حدث مع محمد خير الله عمدة مدينة بروسبكت بارك الأميركية، الذي منعته الحراسة الخاصة من دخول البيت الأبيض في الأول من مايو/أيار الماضي لحضور احتفالات العيد كونه مدرجا بالقائمة.

واستشهد التقرير بأمثلة مثل إجبار مراهق مسلم مُنع من الطيران على العمل مخبرا لهم، وكما حدث مع طالب جامعي مسلم تعرض لضغوط للتجسس على مجتمعه الليبي الأميركي.

وأضاف التقرير -المنشور عبر الحسابات الرسمية لمؤسسة كير- أنه بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سعت المباحث الفدرالية لبناء شبكة شاملة من المخبرين في المجتمع المسلم، داعيا الرئيس جو بايدن لاتخاذ إجراءات لمعالجة قائمة المراقبة التي لم يتم تحديثها منذ نحو 20 عاما.

وأوضح التقرير أن المباحث الفدرالية كانت تخبر البعض ممن توجد أسماؤهم في قائمة المراقبة أنه يمكن مساعدتهم في التخلص من مشاكل سفرهم إذا وافقوا على التجسس على مسجدهم المحلي.

واستغلت مباحث التحقيقات الفدرالية قائمة المراقبة في إكراه الناس على العمل لصالحها، حيث إن أي شخص كان يتواجد في هذه القائمة كان يتعرض للمنع من السفر أو حضور الفعاليات الرسمية.

وعقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، شكلت شرطة نيويورك وحدة مكلفة بمراقبة المسلمين، كانت تضم نحو 10 عملاء، وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها.

وكان أعضاء هذه الوحدة -التي ألغيت في 15 أبريل/نيسان 2014- رجال شرطة بلباس مدني مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم، وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه منهم أو عنهم، وتعرضت الوحدة لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن الحريات المدنية.

ووفق أحدث إحصائية رسمية مطلع عام 2022، يقدّر عدد المسلمين في أميركا بنحو 3.5 ملايين مسلم، أي نحو 1.2% من إجمالي السكان.