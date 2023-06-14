بدعوى تحريضه على الكراهية.. المحكمة العليا بأوتار براديش الهندية تحظر وثائقي الجزيرة "الهند.. من أشعل الفتيل"

قررت المحكمة العليا بولاية أوتار براديش الهندية -اليوم الأربعاء- حظر وثائقي الجزيرة "الهند.. من أشعل الفتيل" بدعوى تحريضه على الكراهية.

ويندرج "الوثائقي" -الذي تم عرضه في الثاني من يونيو/حزيران الجاري- ضمن التحقيقات الميدانية لبرنامج "المسافة صفر"، مسلطا الضوء على معاناة المسلمين في الهند.

واستعرض الفيلم شهادات صادمة من ضحايا الأقلية المسلمة بالهند، كما كشف عن مخططات سرية لمنظمة هندوسية تستهدف المسلمين في مناطق عدة من البلاد.

وقد تمكّن فريق البرنامج -الذي تقدمه الزميلة سلام هنداوي- من الوصول إلى الولايات الهندية الأكثر توترا، والتي تشهد أعمال عنف واضطهاد ضد المسلمين.

كما سلّط الفيلم الضوء على وثائق رسمية تنشر لأول مرة عن معسكرات لمتطرفين من الهندوس بهدف استهداف المسلمين.