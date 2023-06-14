الناتو: هجوم كييف المضاد "في أيامه الأولى".. والبرلمان الروسي يجيز توقيع عقود مع "سجناء" للقتال بأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ -اليوم الأربعاء- إن الهجوم الأوكراني المضاد لا يزال في أيامه الأولى، وإنه كلما زادت المكاسب التي تحققها كييف على الأرض زادت قوتها التفاوضية.

يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعداد بلاده للدخول في الصراع الأوكراني ولأي مواجهة إذا ما تعرضت بلاده لعدوان، مؤكدا -في مقابلة مع قناة روسية- بدء استلام أسلحة نووية تكتيكية من موسكو.

كما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن مجلس النواب (الدوما) أعطى موافقته الأولية على تشريع سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع "مجرمين مشتبه بهم أو مدانين" للقتال في أوكرانيا.

وأكد قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين مجددا اليوم رفض مقاتليه توقيع عقود مع وزارة الدفاع، بعد يوم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن الاتفاقات ضرورية.





تحد مباشر

وفيما يبدو تحديا مباشرا نادرا للزعيم الروسي، قال بريغوجين "ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى.. ولهذا لن يوقعوا العقود".

وفي اجتماع نقله التلفزيون الرسمي أمس، أيد بوتين دعوة من وزارة الدفاع للمقاتلين "المتطوعين" بأوكرانيا لتوقيع عقود مع القيادة العسكرية، في ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لتأكيد السيطرة على فاغنر.

وقال بوتين إن العقود ضرورية للسماح لجميع المشاركين بالحملة في أوكرانيا بتلقي مستحقاتهم من مدفوعات الدعم الاجتماعي، تشمل تعويضات للمقاتلين في حالة الإصابة ولعائلاتهم إذا قتلوا أثناء المعارك.

ودخل بريغوجين في عداء علني شديد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وكبار قادة الجيش منذ العام الماضي، واتهمهم بالإخفاق في تقديم الدعم الكافي والذخيرة لفاغنر بمعاركها في باخموت، مما تسبب في تكبدها خسائر أكبر، لكنه قال في تصريحات اليوم إنه يعتقد أنه سيتم إيجاد "حل وسط" بين بوتين والدوما لتمكين مقاتلي فاغنر من الحصول على ضمانات اجتماعية ووضع معتمد كمقاتلين.





محاولات فاشلة

ميدانيا، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الأوكرانية نفذت محاولات "فاشلة" للهجوم على دونيتسك وزاباروجيا شرقي أوكرانيا.

وأكد كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 7 آلاف و500 مقاتل بين قتيل وجريح خلال الأيام العشرة الماضية على خطوط التماس.

وذكرت الوزارة الروسية أنها استهدفت أيضا مخازن أسلحة أوكرانية وقوات احتياط ومرتزقة أجانب في ضربات ليلية.

كما أفادت السلطات الموالية لروسيا في نوفا كاخوفكا (شرقي البلاد) بأن قصفا أوكرانيا أسفر عن إصابة شخص بالمدينة.

وقال حاكم كورسك الروسية الحدودية إن الجيش الأوكراني قصف بلدات عدة في المقاطعة صباح اليوم.

وفي دونيتسك، نشرت القوات الموالية لروسيا مقطع فيديو، قالت إنه يوثق استهداف تحصينات ومواقع للجيش الأوكراني بمسيرات انتحارية في مكان لم تحدده.

وأفادت السلطات الموالية لروسيا بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا، وأطلقت 5 قذائف باتجاه مجمعات شيربينوفكا وغورلوفكا السكنية بالمدينة.

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين في قصف صاروخي روسي على ميناء أوديسا.

وقال سيرغي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة العسكرية بالمدينة إن الهجوم استهدف مجمعا تجاريا ودمر مستودعاته وتسبب بحرائق على مساحة 400 متر مربع.