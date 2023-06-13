قوة خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس وتحاصر منزلا

اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية حارة العموري في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية، وأفاد شهود عيان بأن القوة الخاصة حاصرت منزلا وتطالب أحد الشبان بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة في المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتعزيزات إضافية مصحوبة بجرافة عسكرية من محاور عدة إلى المخيم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة صاروخية على المنزل خلال العملية العسكرية.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني على الأقل برصاص جيش الاحتلال في يده وقدمه، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، فيما تلقت طواقم الهلال بلاغات عن وجود إصابات في المخيم.