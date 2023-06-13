قاض يرفض السماح بنقل وقائع محاكمة ترامب وشرطة ميامي تستعد لمظاهرات حاشدة

ذكرت وكالة رويترز أن قاضيا فدراليا رفض طلب وسائل الإعلام السماح بنقل وقائع مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صوتا أو صورة أمام المحكمة في فلوريدا.

ويأتي قرار القاضي بقبل ساعات من مثول ترامب اليوم الثلاثاء أمام محكمة في ميامي للرد على 37 تهمة جنائية فدرالية وجهت له مؤخرا على خلفية حيازة وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض مطلع عام 2021.

وتخص 31 من الاتهامات التي كشف عنه ممثلو الادعاء "الاحتفاظ المتعمد بوثائق تتعلق بالأمن القومي" وهو ما يخالف قانونا بشأن التجسس يحظر الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مرخصة وغير مؤمنة.

وشملت اللائحة أيضا 3 تهم تتعلق بحجب أو إخفاء مستندات في تحقيق فدرالي، إلى جانب تهمتين تتعلقان بالبيانات الكاذبة، وتهمة واحدة تخص "عرقلة سير العدالة".

ونفى الرئيس الأميركي السابق الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بالمسيسة وبأنها "سخيفة ولا أساس لها من الصحة"، واعتبر أن الهدف منها التدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي.

ووصل ترامب أمس الاثنين إلى منتجع يملكه في دورال بفلوريدا، وكان في استقباله العشرات من أنصاره الذين يعتزمون تنظيم مظاهرة كبيرة في محيط مبنى المحكمة أثناء مثوله أمامها.

وقد شددت السلطات الأمنية من إجراءاتها في محيط المحكمة، وتتوقع شرطة ميامي أن أن يحتشد نحو 50 ألف متظاهر من مؤيدي ترامب ومعارضيه في المنطقة.

ودعا عمدة المدينة فرانسيس سواريز إلى أن تلتزم الاحتجاجات طابع السلمية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد.