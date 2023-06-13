رويترز عن الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث خطير مستمر في مدينة نوتنغهام بوسط إنجلترا

قالت الشرطة البريطانية إنها تواجه "حادثا خطيرا مستمرا" في مدينة نوتنغهام وسط إنجلترا، مما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق.

وذكرت وكالة رويترز إن الصور على تويتر تظهر مناطق مطوقة وحضورا مكثفا لعناصر من خدمات الطوارئ وضباطا من مختلف الوكالات، لتنسيق استجابة الشرطة والإسعاف والإطفاء.

وقالت شرطة نوتنغ هامشير على تويتر إنه تم إغلاق 6 طرق وسيوفر المزيد من التحديثات في الوقت المناسب. وقالت شبكة الترام في المدينة إنها علقت العمليات حتى إشعار آخر بسبب الحادث.