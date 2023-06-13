عاجل | تحقيق للجيش الإسرائيلي: تحميل قائد الفرقة 80 العسكرية العاملة على الحدود مع مصر مسؤولية مقتل جنود إسرائيليين

تحقيق للجيش الإسرائيلي: تحميل قائد الفرقة 80 العسكرية العاملة على الحدود مع مصر مسؤولية مقتل جنود إسرائيليين

التحقيق الإسرائيلي في الهجوم عبر معبر العوجا: إخفاق الجيش في الجاهزية القتالية على الحدود مع مصر

نتائج تحقيق للجيش الإسرائيلي: تقرر فرض عقوبات على عدد من ضباط الجيش العاملين في القيادة الجنوبية

نتائج تحقيق للجيش الإسرائيلي: تقرر سد الممرات الأمنية المقامة على امتداد سياج الحدود بين إسرائيل ومصر