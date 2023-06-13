قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال لقاء صحفي- إن أهداف الحملة العسكرية في أوكرانيا ربما تتطور بحسب مستجدات الأوضاع لكنها لن تتغير بشكل عام.

وأكد بوتين أن العدو حسب وصفه (أوكرانيا) لم يحرز أي نجاح في الهجوم المضاد، وأن خسائر كييف في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة.

وقال أيضا إن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد 25 إلى 30% من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، وإن الخسائر البشرية لهذا البلد أعلى 10 مرات من الخسائر الروسية.

وأضاف بوتين أن روسيا فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة، و360 عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد.

واتهم القوات الأوكرانية بقصف سد كاخوفكا بصواريخ هيمارس، قائلا إنه لا مصلحة لبلاده في مأساة المحطة نظرا لعواقبها على المناطق الروسية الجديدة، حسب تعبيره.

وفي شأن آخر، أوضح بوتين أنه "كان بالإمكان الاستعداد بشكل أفضل للهجمات على مناطقنا الحدودية" مؤكدا أنه إذا استمرت الهجمات فعلى بلاده التفكير في إيجاد منطقة عازلة داخل أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي أنه يصعب على أنظمة الدفاع الجوي الكشف عن المُسيرات.

واعتبر أنه لا ضرورة لإعلان الأحكام العرفية في البلاد، ولكن لا بد من العمل على بعض المسائل بشكل أدق.