بلينكن: تونس بحاجة لمزيد من المساعدات لتجنب انهيار اقتصادها

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تطلعه لتقديم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي.

وأشار بلينكن -في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في واشنطن- إلى حاجة تونس لمزيد من المساعدات لتجنب انهيار اقتصادي.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي لتونس يصل إلى 900 مليون يورو (980 مليون دولار) لدعم الاقتصاد وتطويره.

وكانت تونس كشفت نهاية 2022 عن موازنة عام 2023، بقيمة 22.4 مليار دولار، بعجز يبلغ نحو 7.7 مليارات دولار، ستتم تغطيتها عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4% عام 2023، من 2.4% العام الماضي.

وتعيش تونس في ظل أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر حرب أوكرانيا.