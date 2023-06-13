الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وكانت الطائرة متجهة إلى منطقة حدودية بشمال المملكة.

وقال بيان للجيش على لسان مصدر عسكري مسؤول إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف أنه بعد إسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية تبين أنها تحمل 500 غرام من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين.

وتؤكد عمّان أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج المملكة.

وشدد الأردن -الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في بلادهم في مارس/آذار 2011- خلال السنوات القليلة الماضية الإجراءات عند حدوده مع سوريا، والتي تمتد لنحو 375 كيلومترا، وأوقف وسجن عشرات المقاتلين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.