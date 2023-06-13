تسبب ألم في أسنان الرئيس الأميركي جو بايدن في إرجاء لقاء منتظر مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ كان مقررا الاثنين لبحث ملف أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الاجتماع مع ستولتنبرغ ولقاء دبلوماسيا آخر كان مقررا لاحقا "ستعاد جدولتهما إلى يوم الثلاثاء".

وجاء في بيان لكيفن أوكونور طبيب الرئيس الأميركي أن بايدن (80 عاما، وأكبر الرؤساء الأميركيين في المنصب) "يعاني من انزعاج متزايد" في سن بفكّه الأسفل سبق أن عولجت جزئيا.

وأعلن المكتب الإعلامي في البيت الأبيض أن بايدن "سيخضع صباحا في البيت الأبيض لعلاج قناة الجذر". وأوضح المكتب أن الرئيس "لن يخضع للتخدير والتعديل 25 لن يفعّل"، أي أنه سيبقى واعيا وقادرا على أداء مهامه، ولن يضطر لنقل صلاحياته لنائبته كامالا هاريس.

ورغم أن رسالة الأطباء لم تشر إلى أي خطر على صحة بايدن، فقد بدا أن التدخل الطبي غير مقرر سلفا، لأن الرئيس ألغى مشاركة علنية ثالثة في حدث للاحتفاء بعدائين جامعيين قبل أقل من نصف ساعة من انطلاقه.

وصحة بايدن تحت المجهر، خاصة أنه سيخوض الانتخابات في عام 2024.

وفي حال فاز بايدن بولاية رئاسية ثانية سيكون قد بلغ 86 من عمره لدى مغادرته البيت الأبيض.

وحسب أوكونور، فقد عانى بايدن من الألم أول مرة الأحد، وعاينه فريق من مستشفى والتر ريد الرئاسي تم إيفاده إلى البيت الأبيض.

ولم يتم الإعلان عن الإجراء الطبي قبل يوم الاثنين حين أعلن أيضا أن بايدن سيأخذ قسطا من الراحة من علاج جذر سنه، وأن مشاركته في كل المناسبات العامة قد ألغيت.