مركز أبحاث سويدي: الصين أكثر دولة زادت مخزونها من الرؤوس الحربية النووية

كشفت إحصائيات المعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الصين هي أكثر الدول النووية التي زادت مخزونها من الرؤوس الحربية بين عامي 2022 و2023، تلتها روسيا ثم باكستان وكوريا الشمالية والهند، في حين لم تتغير كمية المخزون لدى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل.

وأضاف معهد "سيبري" (SIPRI)، ومقره في السويد -في بيان له اليوم الاثنين- أن تقديراته تفيد بأن الصين زادت من مخزونها من الرؤوس الحربية من 350 رأسا في 2022 إلى 410، وتوقع أن يستمر العدد في الارتفاع مستقبلا، قائلا إن من المحتمل أن تمتلك بكين على الأقل العدد نفسه الذي تمتلكه الولايات المتحدة وروسيا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في نهاية العقد الحالي.

ويقول هانس كريستنسن، وهو باحث مشارك في برنامج معهد سيبري لأسلحة الدمار الشامل ومدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين، إن الصين تباشر زيادة كبيرة في ترسانتها النووية، وأضاف أن الهدف المعلن لها هو امتلاك الحد الأدنى من القوة النووية اللازمة للحفاظ على أمنها القومي.

وجاءت روسيا خلف الصين لتكون ثاني أكبر الدول النووية التي زادت مخزونها من الرؤوس الحربية بين عامي 2022 و2023، إذ بلغت الزيادة 12 رأسا حربيا، لينتقل الإجمالي من 4477 رأسا إلى 4489، وهي بذلك تتصدر دول النادي النووي من حيث عدد الرؤوس الحربية.

At the start of 2023, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 12 512 nuclear weapons:

USA🇺🇸 5 244

Russia🇷🇺 5 889

UK🇬🇧 225

France🇫🇷 290

China🇨🇳 410

India🇮🇳 164

Pakistan🇵🇰 170

North Korea🇰🇵 30

Israel🇮🇱 90

Read more in #SIPRIYearbook 2023 ➡️ https://t.co/OX8Eubunzu pic.twitter.com/BJzHpdODb7

— SIPRI (@SIPRIorg) June 12, 2023