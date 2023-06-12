زعيم المعارضة في إسرائيل يدلي بشهادته في قضايا فساد ضد نتنياهو

بدأ زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس الحكومة السابق يائير لبيد -اليوم الاثنين- الإدلاء بشهادته التي تستمر ثلاثة أيام، في قضايا الفساد والرشوة وخيانة الأمانة التي يحاكم فيها رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

وتأتي شهادة لبيد عن الفترة التي تولى فيها حقيبة المالية في إحدى حكومات نتنياهو السابقة.

ولبيد شاهد مهم فيما يعرف باسم "الملف 1000" الذي اتهم فيه رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة، جراء تلقيه هدايا فاخرة من السيغار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) بين الأعوام 2007 و2016 من أثرياء، مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم صديقه المنتج الإسرائيلي في هوليود أرنون ميلتشين.

ويشتبه في أن نتنياهو قام في المقابل بالترويج لمشروع ضريبي كان سيوفر لصديقه ملايين الدولارات، لكن لبيد -وزير المالية آنذاك- عارض المشروع.

في المقابل، يقول نتنياهو إنه لم يفعل شيئا سوى قبول هدايا من أصدقائه من دون أن يطلبها، وقال محاموه في أكتوبر/تشرين الأول 2019 إنهم تلقوا رأيا قانونيا خبيرا، يخلص إلى أن له الحق في قبول الهدايا من الأصدقاء المقربين.