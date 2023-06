خسائر أوكرانية "فادحة" بكمين روسي وموسكو تصد هجوما في البحر الأسود

اعترفت قوات أوكرانية بأن رتلا من مدرعاتها أميركية الصنع دُمّر في كمين روسي الأسبوع الماضي قرب زاباروجيا (شرقي البلاد)، في حين أعلنت موسكو صدّ هجوم أوكراني بالقوارب السريعة على إحدى سفن أسطولها في البحر الأسود.

وكانت مجموعة مركبات قتالية أوكرانية من طراز "برادلي" تدعمها دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع تعرضت لقصف الأربعاء الماضي عندما كان اللواء 47 من مشاة الجيش الأوكراني يشن هجوما في جنوب شرقي زاباروجيا.

وأظهرت لقطات للكمين -التقطتها طائرات مسيّرة وبُثت على قنوات روسية- مركبات عدة متضرّرة تابعة للواء 47، وهو من الوحدات التي أنشئت حديثا وزُوّدت بمعدّات قدّمها الغرب.

ومن بين المركبات التسع المُلحقة بوحدة المشاة الآليّة التابعة للمجموعة -وهي لم تكن الوحيدة المُشاركة في الهجوم- تمّ تدمير 6 مركبات، وتضرّرت 3 منها، لكنها قابلة للإصلاح، حسب المجموعة التي قالت إنها واثقة من أن القوات الروسية أُبلِغت بالهجوم الوشيك، مشيرة إلى أنها تشتبه في وجود مُخبر.

The burning remains of a NATO lend-lease near Zaporozhye. In the footage we can see at least four dead Bradley BMPs, a Polish BREM with a mine trawl and the lauded and extremely rare Leopard-2A6 – Ukraine was only given a few of them.

