مسؤول روسي يهدد بضرب دول أوروبية وتحذير فرنسي لإيران بشأن المسيرات

هدد مسؤول روسي رفيع أمس السبت بشن ضربات ضد دول أوروبية، في حين حذرت فرنسا من عواقب تسليم إيران طائرات مسيرة لروسيا.

وحذر دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من شن ضربات ضد دول أوروبية في حال اصطفت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى جانب أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وتعليقا على تصريحات الأمين العام السابق للناتو أندريه فوغ راسموسن، الذي قال إن بعض الدول الأعضاء في الحلف قد ترسل قوات إلى أوكرانيا بشكل فردي، تساءل ميدفيديف عما "إذا كان سيؤخذ برأي سكان هذه الدول في مثل تلك الخطوة".

وتابع "حسنا، هل سألت سكان هذه البلدان من منهم يريد الحرب مع روسيا؟ هل يريدون حقا ضربات تفوق سرعة الصوت على أوروبا"، وفق ما نقلت مراسلة وكالة الأناضول.

وتساءل ميدفيديف -الذي شغل منصب الرئيس الروسي في الفترة 2008 و2012- عن رأي "الولايات المتحدة لأنه سيؤثر عليهم أيضا".

تحذير فرنسي لإيران

في سياق متصل، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت إن ماكرون حذر نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي من عواقب تسليم طائرات مسيرة لروسيا.

وخلال اتصال هاتفي، حث ماكرون إيران على "الوقف الفوري" للدعم الذي تقدمه لروسيا في حربها مع أوكرانيا.

وتقول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا إن تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية الصنع ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2015 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن روسيا تعمل على ما يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران وتلقت المئات من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تستخدمها في مهاجمة أوكرانيا.

عقوبات كندية

من جانبها، أعلنت السلطات الكندية فرض عقوبات على 24 فردا و17 كيانا قانونيا في أوكرانيا لصلتهم بروسيا.

وقالت الحكومة الكندية، في بيان "ردا على محاولات روسيا تدمير المواقع الثقافية والمؤسسات والهوية في أوكرانيا، تفرض كندا عقوبات جديدة على 24 فردا و17 كيانا في أوكرانيا كجزء من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة".

وجاء إعلان العقوبات خلال زيارة غير معلنة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن ترودو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

وقال ترودو إن كندا ستشارك في جهد متعدد الجنسيات لتدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين، وأعلن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون دولار كندي (375 مليون دولار)، دون مزيد تفاصيل.

وشملت العقوبات، على وجه الخصوص، الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، والمدون يوري بودولياكا، والنائب الأول السابق لوزير الإعلام في مقاطعة دونيتسك دانييل بيزسونوف، ووزير الثقافة في مقاطعة خيرسون ألكسندر كوزمينكو.