زيلينسكي يتكتم على تفاصيل الهجوم المضاد.. روسيا تصد هجمات في دونيتسك وزاباروجيا وكييف تتقدم في محور باخموت

قالت روسيا إن قواتها صدت جميع هجمات الجيش الأوكراني في مقاطعة زاباروجيا وجنوب مقاطعة دونيتسك، بينما ذكرت القوات الأوكرانية أنها حققت تقدما باتجاه منطقة باخموت شرقي أوكرانيا، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم المضاد لقوات بلاده أصبح قائما.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية خسرت 9 دبابات، بينها 4 من طراز "ليوبارد" (Leopard) الألمانية خلال صد القوات الروسية للهجمات في زاباروجيا وجنوب مقاطعة دونيتسك.

وأضاف المتحدث الروسي أن خسائر الجانب الأوكراني في اليوم الأخير بلغت 300 جندي، و9 دبابات بينها 4 دبابات من طراز ليوبارد.

وحسب المتحدث نفسه، صدت القوات الروسية خلال النهار 5 هجمات أوكرانية في مناطق كليشيفكا ودوبوفو فاسيليفكا في جنوب دونيتسك، وقتل أكثر من 200 جندي أوكراني، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية في منطقة بلاتونوفكا في المقاطعة التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك إقليم دونباس.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورًا قالت إنها لحجم الدمار الذي لحق بالعتاد الأوكراني خلال اشتباكات وقعت جنوب دونيتسك، وقالت إن 12 دبابة من طراز "برادلي" (Bradly) أميركية الصنع دمرت بالكامل.

من جانبه، أقر الجيش الأوكراني بحدوث خسائر لكنه قال إن الجيش الروسي يتعمّد تضخيمها.





جبهة باخموت

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات شرق أوكرانيا سيرهي تشيريفاتي إن القوات الأوكرانية تقدمت نحو 1400 متر باتجاه منطقة باخموت من اتجاهات مختلفة، مستغلةً عمليات تبديل القوات الروسية هناك. وأضاف تشيريفاتي أن قواته قتلت 138 جنديا روسيا، وأن القصف الروسي مستمر على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والبلدات المحيطة بباخموت.

وفي مقاطعة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا، قال قائد منطقة "تافريا" أولكسندر تارنافسكي إن قواته نفذت أكثر من 1400 ضربة مدفعية وصاروخية، وكبّدت 7 سرايا في الجيش الروسي خسائر بين قتيل وجريح في منطقة تاراسيفكا جنوب المقاطعة.

وأضاف تارنافسكي أن 72 وحدة من المعدات العسكرية الروسية دمرت، بينها 19 دبابة، فضلا عن 3 مستودعات ذخيرة.

وأعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت أقوى إشارة حتى الآن على أن الهجوم الأوكراني الذي جرى الحديث عنه أصبح قائما.

وقال زيلينسكي إنه يتم حاليا تطبيق إجراءات الهجوم المضاد والإجراءات الدفاعية، لكنه تكتم في المقابل عن مسار هذا الهجوم وتفاصيله.

ودأبت أوكرانيا منذ أشهر على قول إنها تخطط لشن هجوم مضاد كبير لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في الجنوب والشرق، لكنها تفرض تكتما صارما على العمليات وتنفي أنها بدأت عمليتها الرئيسية بالفعل.

في المقابل، يتحدّث الجيش الروسي منذ 6 أيام عن هجمات واسعة النطاق على مواقعه، خصوصًا في الجبهة الجنوبية (زاباروجيا) حيث تُستخدم أسلحة أرسلتها الدول الغربية.

وفي سياق متصل، قال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا شمال العاصمة الروسية موسكو إن طائرة مسيرة تحطمت في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد بالقرب من قرية ستريلكوفكا. وأضاف الحاكم "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".

ميدفيديف يهدد

وهدد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي -أمس السبت- بشن ضربات ضد دول أوروبية في حال اصطفت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى جانب أوكرانيا في الحرب مع بلاده.

وجاء تحذير المسؤول الروسي تعليقا على تصريحات الأمين العام السابق للناتو أندريه فوغ راسموسن الذي قال إن بعض الدول الأعضاء بالحلف قد ترسل قوات إلى أوكرانيا بشكل فردي.

وتساءل ميدفيديف عما إذا كان "سيؤخذ برأي سكان هذه الدول في مثل تلك الخطوة".