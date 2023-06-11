تايبيه تدفع بمقاتلات بعد عبور طائرات حربية صينية للخط الأوسط لمضيق تايوان

دفع سلاح الجو التايواني بمقاتلات، اليوم الأحد، بعد رصد عبور 10 طائرات حربية صينية للخط الأوسط لمضيق تايوان، وقالت وزارة الدفاع التايوانية أيضا إن 4 سفن حربية صينية قامت بدوريات قتالية.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تعلن فيها تايوان رصد أنشطة عسكرية لبكين بعدما حلقت 37 طائرة عسكرية صينية الخميس الماضي في نطاق منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، قبل أن يتوجه بعضها لاحقا نحو منطقة غرب المحيط الهادي.

وتعتبر الصين تايوان -التي تتمتع بحكم ذاتي- جزءا من أراضيها. وعمدت بكين على مدى السنوات الثلاث الماضية لإرسال قواتها الجوية للتحليق قرب الجزيرة، ولكن ليس داخل المجال الجوي الإقليمي لها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية -في بيان قصير- إنها رصدت 24 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، ومن بينها مقاتلات من طرز مختلفة وقاذفات.

ولم تحدد الأماكن التي حلقت فوقها تلك الطائرات، لكنها قالت إن 10 منها عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين، وكان بمثابة حدود غير رسمية في السابق.

الصين لا تعترف

وتقول الصين إنها لا تعترف بهذا الفاصل وتعبر قواتها الخط الأوسط على نحو منتظم منذ العام الماضي.





وأضافت تايوان -من دون الخوض في تفاصيل- أن 4 سفن تابعة للبحرية الصينية كانت تشارك أيضا في "دوريات مشتركة للجاهزية القتالية".

وتابعت الوزارة أنها أرسلت طائرات مقاتلة ونشرت سفنا وأنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع، مكررة صياغة تستخدمها عادة عند شرح طريقة ردها على الأنشطة العسكرية الصينية.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق من الجيش الصيني.

وأمس السبت، أجرت القوات التايوانية تدريبات في ميناء كاوهسيونغ، شارك فيها ضباط من خفر السواحل والجيش والشرطة وقوات جوية. وكان الهدف من التدريبات -التي تابعت أطوارها رئيس تايوان تساي إنغ ون- محاكاة لأزمة رهائن، وتخلل التدريبات استخدام سفن ومروحية.

اتهامات فيتنام

ورفضت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الأحد، اتهامات فيتنام بأن تدريبات عسكرية أجرتها تايبيه مؤخرا في المياه المحيطة بجزيرة "تايبينغ" (متنازع حولها) انتهكت "بشكل خطير سيادة فيتنام".

وقالت الخارجية التايوانية إن اتهامات فيتنام غير مقبولة على الإطلاق.