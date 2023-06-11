تأهب مع اقتراب الإعصار "بيبارجوي".. عشرات الضحايا بسبب العواصف الشديدة في باكستان

أودت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية بحياة 29 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال شمال غربي باكستان، بينما قالت إدارة الأرصاد الجوية إن العاصفة الإعصارية الشديدة جدا المعروفة باسم "بيبارجوي"، تتزايد قوتها وتحولت الآن إلى "عاصفة إعصارية شديدة للغاية".

وضربت العواصف 4 مناطق في إقليم "خيبر بختونخوا" في وقت متأخر أمس السبت، ومن بين القتلى 5 أخوة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عاما، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق الأربع.

وقال متحدث باسم سلطة إدارة الكوارث إن 12 شخصا على الأقل دُفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم، مضيفا أن أكثر من 140 شخصا جرحوا ونفق أكثر من 200 رأس من الماشية.

إعصار بيبارجوي

في الوقت نفسه، يشق إعصار طريقه عبر بحر العرب باتجاه سواحل باكستان والهند ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في نهاية الأسبوع.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية اليوم الأحد إن العاصفة الإعصارية الشديدة جدا المعروفة باسم "بيبارجوي"، تتزايد قوتها وتحولت الآن إلى "عاصفة إعصارية شديدة للغاية" في بحر العرب وكانت تتحرك شمالا في الـ 12 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الباكستانية إنها ستبدأ بإجلاء نحو 9 آلاف أسرة من على طول الساحل في إقليم السند بما في ذلك في مدينة كراتشي الساحلية الضخمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، وقررت السلطات نشر الجيش اعتبارا من غد الاثنين لتقديم المساعدة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث اليوم إن الإعصار يمكن أن يجلب رياحا وعواصف وفيضانات في المدن اعتبارا من مساء بعد غد الثلاثاء مع اقترابه من المنطقة.

وكانت باكستان شهدت العام الماضي أمطارا موسمية غير مسبوقة في الصيف أغرقت أكثر من ثلث البلاد بالمياه، وألحقت أضرارا بمليوني منزل وتسببت بمصرع أكثر من 1700 شخص.





الهند تتأهب

وفي الهند المجاورة، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم أن العاصفة ستعبر على الأرجح منطقتي سوراشترا وكوتش بولاية غوجارات غرب البلاد بالتزامن مع مرورها على السواحل الباكستانية المجاورة ظهر الخميس.

وقالت إنه من المتوقع أن يضرب إعصار "بيبارجوي" الشديد باكستان والساحل الغربي للهند، موطن الموانئ الرئيسية ومصافي النفط، الخميس المقبل.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في الهند من أن العاصفة ستصل على الأرجح إلى اليابسة "كإعصار شديد جدا ترافقه رياح شدتها بين 125 و135 كيلومترا في الساعة وقد تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة".