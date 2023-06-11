بيان قطري فرنسي بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في الأزمات الإقليمية والدولية

أكد بيان صدر عن الحوار الإستراتيجي الثاني بين دولة قطر وفرنسا، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التعاون بينهما في الملفات الإقليمية والدولية.

وقالت دائرة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إن البلدين أكدا عزمهما على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديد مشاريع مشتركة للدفع بالتعاون الإستراتيجي بينهما.

وحسب البيان المشترك، أكد الجانبان التزامهما المشترك بنظام دولي يستند إلى القانون، فضلا عن تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، ومواصلة التعاون الوثيق في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية.

واستعرض الجانبان، حسب البيان، المسائل الإقليمية والدولية، والدفاع والأمن والتجارة، وقضايا أخرى.

ووقعت دولة قطر وفرنسا خطاب نوايا بشأن التعاون والشراكة في مجال التنمية الدولية.