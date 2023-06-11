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بيان قطري فرنسي بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في الأزمات الإقليمية والدولية

French Foreign and European Affairs Minister Catherine Colonna (L) gives a joint press conference with Qatar's Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani in Doha on June 8, 2023. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)
قطر وفرنسا أكدتا التزامهما المشترك بنظام دولي يستند إلى القانون (الفرنسية)
11/6/2023

أكد بيان صدر عن الحوار الإستراتيجي الثاني بين دولة قطر وفرنسا، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التعاون بينهما في الملفات الإقليمية والدولية.

وقالت دائرة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إن البلدين أكدا عزمهما على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديد مشاريع مشتركة للدفع بالتعاون الإستراتيجي بينهما.

وحسب البيان المشترك، أكد الجانبان التزامهما المشترك بنظام دولي يستند إلى القانون، فضلا عن تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، ومواصلة التعاون الوثيق في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية.

واستعرض الجانبان، حسب البيان، المسائل الإقليمية والدولية، والدفاع والأمن والتجارة، وقضايا أخرى.

ووقعت دولة قطر وفرنسا خطاب نوايا بشأن التعاون والشراكة في مجال التنمية الدولية.

المصدر : الجزيرة