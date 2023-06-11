الصين تستدعي سفير كوريا الجنوبية وسط تحذيرات من "الرهانات الخاطئة"

استدعت الخارجية الصينية سفير كوريا الجنوبية لديها وأبلغته احتجاجها على موقف سول التي رفضت تصريحات صينية حذرتها من القيام "برهانات خاطئة" بين بكين وواشنطن.

وقالت الوزارة اليوم الأحد -في بيان- إن نونغ رونغ مساعد وزير الخارجية الصيني استدعى سفير كوريا الجنوبية وأعرب له عن "قلقه الشديد وعدم رضاه" عما وصفه برد الفعل غير المناسب على تصريحات السفير الصيني في سول، التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية.

وجاء ذلك بعدما استدعت كوريا الجنوبية السفير الصيني أول أمس الجمعة لإبلاغه احتجاجها على تصريحاته التي وصفتها بأنها "استفزازية" وربما تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية، وفق تعبيرها.

وفي تصريحاته يوم الخميس، حذر السفير الصيني شينغ هايمينغ كوريا الجنوبية من القيام "برهانات خاطئة" إزاء التنافس بين الصين والولايات المتحدة.

وقال شينغ للصحفيين على هامش لقائه مع زعيم المعارضة الكورية الجنوبية "مع ممارسة الولايات المتحدة الضغط الكامل على الصين، يراهن البعض أن الولايات المتحدة ستفوز وأن الصين ستخسر. لكن من الواضح أن هذا الرهان سيئ".

وتابع "ما يمكنني قوله على وجه اليقين إن أولئك الذين يراهنون ضد الصين سيندمون في المستقبل"، مضيفا أن أولئك الذين يشككون في بكين "لا يفهمون مسار التاريخ".

ويأتي هذا بعد توتر العلاقات بين سول وبكين في أبريل/نيسان الماضي، عندما قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في مقابلة إن التوترات بشأن تايوان كانت بسبب "محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة".

وأدت هذه التصريحات إلى خلاف بين البلدين، وقدمت بكين احتجاجا بينما شجبت سول "الافتقار الشديد إلى اللياقة الدبلوماسية".