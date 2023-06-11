البحث عن 3 بريطانيين مفقودين بعد حريق في قارب سياحي بمصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بإنقاذ 26 شخصا بينما يجري البحث عن 3 مفقودين، إثر حريق نشب في قارب سياحي بمنطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر شرقي البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية ومصادر في قطاع سياحة الغوص بمصر أن 3 بريطانيين في عداد المفقودين، بعدما اشتعلت النيران في زورق كان يقل سياحا في أثناء قيامهم برحلة غوص في البحر الأحمر قبالة منتجع مرسى علم.

وقالت المصادر إن القارب كان يقل 29 شخصا من البريطانيين والمصريين، مضيفة أن 12 سائحا بريطانيا و14 مصريا (طاقم الزورق) أُنقِذوا، ولا يزال البحث جاريا عن السياح البريطانيين الثلاثة.

وأوضحت المصادر أن الزورق غادر في السادس من يونيو/حزيران الجاري من مارينا بورتو غالب في مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وكان مقررا أن يعود لمرساه اليوم الأحد.

وذكرت أن النيران أتت على الزورق بالكامل، وأضافت أن الأشخاص الذين أُنقِذوا لم يصبهم أذى وبصحة جيدة.

ويوميا، تنطلق في محافظة البحر الأحمر الممتلئة بالمنتجعات والفنادق السياحية شرقي مصر عشرات الرحلات البحرية، للمصريين والأجانب، للغطس والاستمتاع بالشعاب المرجانية، إلى جانب الصيد.