استخدمت فيها أحدث المقاتلات.. تدريبات مشتركة بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأميركية

قالت وزارة الدفاع السعودية، أمس السبت، إن قواتها الجوية ونظيرتها الأميركية نفذتا تدريبات جوية لتعزيز قدراتهما القتالية، واستخدم فيها الجانبان أحدث المقاتلات.

وشاركت بهذه التدريبات -وفق ما ذكرت وزارة الدفاع السعودية- منظومة مقاتلات "إف 15-إس إي" التابعة للقوات الجوية السعودية، إلى جانب القاذفة الإستراتيجية الأميركية "بي-1 لانسر".

وفي تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، السبت، أضافت "الدفاع" السعودية أنه جرى خلال التدريبات استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية.

تعزيزًا لقدراتهما القتالية؛ #القوات_الجوية ونظيرتها الأمريكية، تُنفِّذان تمرينًا جويًا، شاركت فيه منظومة مقاتلات «إف- 15 إس إي» التابعة للقوات الجوية، والقاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي-1 لانسر». وجرى خلال التمرين، استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية. pic.twitter.com/wo2NqtA3H3 — وزارة الدفاع (@modgovksa) June 10, 2023

وتواصل القوات المسلحة السعودية ممثلة في أفرعها الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، وبمشاركة قوات من دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، تنفيذ مناورات التمرين المشترك "عزم النسر 23" وذلك في عدد من مناطق المملكة.