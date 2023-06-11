أخبار|السعودية

استخدمت فيها أحدث المقاتلات.. تدريبات مشتركة بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأميركية

Royal Saudi Air Force F-15C Eagles fly in formation with U.S. Air Force F-15Cs
مقاتلات سعودية من طراز "إف-15" خلال تمرين سابق مع القوات الجوية الأميركية (رويترز)
11/6/2023

قالت وزارة الدفاع السعودية، أمس السبت، إن قواتها الجوية ونظيرتها الأميركية نفذتا تدريبات جوية لتعزيز قدراتهما القتالية، واستخدم فيها الجانبان أحدث المقاتلات.

وشاركت بهذه التدريبات -وفق ما ذكرت وزارة الدفاع السعودية- منظومة مقاتلات "إف 15-إس إي" التابعة للقوات الجوية السعودية، إلى جانب القاذفة الإستراتيجية الأميركية "بي-1 لانسر".

وفي تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، السبت، أضافت "الدفاع" السعودية أنه جرى خلال التدريبات استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية.

وتواصل القوات المسلحة السعودية ممثلة في أفرعها الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، وبمشاركة قوات من دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، تنفيذ مناورات التمرين المشترك "عزم النسر 23" وذلك في عدد من مناطق المملكة.

المصدر : وكالات