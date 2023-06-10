مصر تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لرويترز إن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد.

وقال أبو زيد إن القرار المصري يأتي بعد اكتشاف ما وصفها بـ"أنشطة غير مشروعة"، منها إصدار تأشيرات مزورة.

ويأتي القرار على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة.

وأضاف أبو زيد أن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل/نيسان الماضي.