كوسوفو تفكر في إعادة الانتخابات البلدية وتطالب صربيا بوقف دعم المليشيات

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إن على صربيا قطع الدعم عن المليشيات التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في شمال كوسوفو الشهر الماضي.

وأضاف كورتي في تصريحات نقلها موقع "بلومبيرغ" أن بريشتينا ستفكر في إعادة إجراء الانتخابات المحلية إذا اتخذت صربيا الخطوات الأولى.

وكانت كوسوفو قد أعلنت استعدادها لإجراء انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية، التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من أسبوعين.





التماس

وبهذا الصدد، قالت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني الأربعاء الماضي إنها منفتحة على إجراء انتخابات بلدية جديدة في المناطق ذات الأغلبية الصربية، التي شهدت احتجاجات عنيفة، في حال وقّع 20% من الناخبين على التماس يطالب بهذا.

وقالت عثماني -في مقابلة خاصة مع وكالة رويترز- إنها تعتقد أن الالتماس هو أكثر "طريقة ديمقراطية" للشروع في انتخابات جديدة، لأنها ستضمن مشاركة المواطنين الصرب، لأن الطلب سيأتي منهم.

واندلعت احتجاجات عنيفة في 4 بلديات شمالي البلاد بعد أن عينت كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألباني تم انتخابهم بمشاركة 3.5% فقط من الناخبين، في وقت قاطع فيه الانتخابات المحلية الصرب الذين يشكلون أغلبية السكان في المنطقة.

ويرفض الصرب شمالي كوسوفو إعلان الاستقلال عن صربيا عام 2008، بعدما يقرب من عقد من انتهاء الحرب هناك، وما زالوا يعتبرون بلغراد عاصمة لهم.