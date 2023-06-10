الجيش الأوكراني ينفذ عمليات "مهمة" جنوبا وشرقا والقوات الروسية في القرم تعترض صاروخين

وصفت الاستخبارات العسكرية البريطانية العمليات الحالية التي تنفذها القوات الأوكرانية جنوبي البلاد وشرقيها بالمهمة، وذلك بعدما أكدت روسيا بدء الهجوم الأوكراني المضاد، في حين توالت الهجمات المتبادلة بين الجانبين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية -في تغريدة على تويتر اليوم السبت- إن القوات الأوكرانية نفذت خلال الـ48 ساعة الماضية عمليات عسكرية مهمة في قطاعات عدة، وحققت "تقدما جيدا" في بعض المناطق حيث تمكنت من اختراق الخط الأول للدفاعات الروسية.

لكنها أضافت أن التقدم الأوكراني كان أبطأ في مناطق أخرى. وأشارت إلى أن أداء القوات الروسية كان متباينا في مواجهة تلك الهجمات، إذ قامت بعض الوحدات بمناورات دفاعية معتبرة، بينما اضطرت وحدات أخرى للتراجع بشكل غير منظم.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تحدث -في رسالته اليومية مساء أمس الجمعة- عن معارك صعبة تخوضها القوات الأوكرانية من دون أن يتحدث عن هجوم مضاد أو حتى عن عملية عسكرية محددة.

وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تركز حاليا على الأماكن التي تتطلب تحركات معينة حيث يمكن هزيمة العدو، حسب تعبيره.

في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في مؤتمر صحفي عقده أمس في سوتشي- أن القوات الأوكرانية بدأت شن هجومها المضاد منذ 5 أيام، لكنه قال إنها فشلت في تحقيق أهدافها في المحاور القتالية كافة، وتكبدت خسائر كبيرة، حسب وصفه.





استهداف القرم

ومع احتدام المعارك على طول الجبهة، استمرت الهجمات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة وشملت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

فقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في القرم، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين باليستيين أوكرانيين من دون وقوع خسائر.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق بتدمير طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم.

قتلى في أوديسا

وفي الجانب الآخر، أعلنت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية مقتل 3 أشخاص إثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة على مدينة أوديسا جنوبي البلاد الليلة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم القيادة ناتاليا هومينيوك إن الدفاعات الجوية في مقاطعة أوديسا أسقطت 8 طائرات مسيرة من طراز شاهد وصاروخين.

وأضافت -في بيان- أنه "نتيجة عمليات الإسقاط، هوى حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، وأدى ذلك لاندلاع حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا، بينهم 3 أطفال، أصيبوا، لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصا من المبنى.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير صاروخي كروز و20 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية على البلاد الليلة الماضية.