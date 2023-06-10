بعد 40 يوما على تحطم طائرتهم.. العثور على أربعة أطفال أحياء في أدغال كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العثور على 4 أطفال أحياء نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل 40 يوما.

وقال بيترو -في تغريدة- أمس الجمعة "عثر على الأطفال الضائعين منذ 40 يوما أحياء"، في أدغال كولومبيا.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

وفي تصريح للصحفيين، قال بيترو "إنهم ضعفاء ويجب أن يخضعوا لفحوص طبية".

ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة من العمر 13 عاما، وأصغرهم عمرها سنة واحدة.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية أن فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمت على الفور بالأطفال" الذين عثر عليهم على بعد نحو 5 كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة.

وتاه الأطفال في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" (Cessna 206) كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من مايو/أيار الماضي. ولقي البالغون الثلاثة مصرعهم وعثر على جثثهم في مكان الحادث.

وكان أكثر من 100 جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات من السكان الأصليين يبحثون عن الأطفال منذ العثور على حطام طائرتهم وسط نباتات كثيفة.