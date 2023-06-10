الصومال.. قوات الأمن تعلن إحباط هجوم مسلح استهدف فندقا في العاصمة مقديشو

أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأن قوات الأمن أحبطت هجوما مسلحا اتهمت حركة "الشباب" بتنفيذه عند مدخل مطعم بفندق "بيرل" المطل على شاطئ ليدو شمالي العاصمة مقديشو.

وقالت قناة التلفزيون الحكومية "إس إن تي في" (SNTV) إن "القوات الأمنية نجحت في قتل أفراد المليشيا الذين نفذوا هجوما إرهابيا على فندق بيرل الواقع على شاطئ ليدو في مقديشو"، مضيفة أن القوات "نجحت في إنقاذ عدد كبير من المدنيين".

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانا تتردد عليه السلطات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومساء أمس الجمعة، وقع تفجيران عند مدخل المطعم المطل على ساحل ليدو شمالي العاصمة الصومالية.

وأعقبت التفجيرين اشتباكات عنيفة بين حراس المطعم وعناصر مسلحة اقتحمت المكان، حسب شهود عيان.

وتسبب الهجوم في إصابة 7 أشخاص على الأقل، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا على حركة "الشباب" المسلحة التي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.