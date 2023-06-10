أردوغان يستقبل رئيس الإمارات في إسطنبول ويبحث معه تعزيز علاقات البلدين

قالت وكالة أنباء الإمارات إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقى في إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن زيارة عمل.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان التقى بن زايد في مطار أتاتورك بإسطنبول، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر مساء اليوم السبت باللغات العربية والتركية والإنجليزية قال رئيس دولة الإمارات العربية إنه بحث مع الرئيس التركي تعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين بلديهما.

وأكد أن "الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن بن زايد سيشاهد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول.