مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون سقف الدين العام

صوّت مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على بنود مشروع قانون الاتفاق المبرم بين رئيس المجلس كيفن مكارثي والرئيس جو بايدن، المتعلق برفع سقف الدين وخفض الإنفاق.

وجاء تمرير الاتفاق على تعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى عام 2025، قبل 5 أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

وقالت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية إن 314 نائبا صوتوا لصالح القانون مقابل معارضة 117 آخرين.

وأضافت الشبكة أن 149 نائبا جمهوريا و165 نائبا ديمقراطيا صوتوا لصالح مشروع القانون، في حين صوت 71 جمهوريا و46 ديمقراطيا ضده.

وسيحتاج مشروع القانون بعد ذلك إلى تمريره من قبل مجلس الشيوخ -ذي الأغلبية الديمقراطية- قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا.

وفي أول تعليق، قال بايدن إن مجلس النواب اتخذ خطوة أساسية إلى الأمام لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.

وشدد بايدن على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو تسوية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.