ردا على تهديدات إسرائيلية بإزالة خيمة حدودية بالقوة.. الجيش اللبناني يعلن حالة الاستنفار القصوى

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس حالة "الاستنفار القصوى" ردا على تهديدات إسرائيلية بإزالة خيمة "بالقوة" أقيمت بمحاذاة منطقة حدودية جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) إن "وحدات الجيش اللبناني وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني في حالة استنفار قصوى".

وأضافت أن "عناصر الجيش اتخذوا مواقع قتالية، وذلك ردا على تهديدات جيش العدو الإسرائيلي بإزالة وبالقوة خيمة كانت قد ركزت (نُصبت) في محاذاة الخط الحدودي في محور بسطرة- محور مزارع شبعا جنوب لبنان".

وأوضحت أن قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" العاملة في جنوب لبنان كانت نقلت عن إسرائيل أن الخيمة نُصبت "داخل المنطقة المحتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية"، في حين يعتبر الجيش اللبناني أن الخيمة في منطقة لبنانية.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أنه "سُجل انتشار واسع لجيش العدو على كامل الخط الحدودي لمزارع شبعا، كما شوهدت عشرات الآليات والدبابات المدرعة تتحرك داخل المواقع العسكرية".

في الأثناء، تعمل قوات حفظ السلام الأممية على اتصالات بين الطرفين "للجم حالة التوتر"، بحسب الوكالة الوطنية.

وبشكل شبه يومي، يشكو لبنان من خرق إسرائيلي لمجاله الجوي ومياهه الإقليمية، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.