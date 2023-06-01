بعد خسارة كليجدار أوغلو في رئاسيات تركيا.. استقالة اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

أفادت وسائل إعلام تركية بأن جميع أعضاء اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري المعارض تقدموا باستقالاتهم اليوم الخميس في ضوء النتائج التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو -الذي خسر في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان- قبل جميع الاستقالات عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

واستمر اجتماع اللجنة المركزية برئاسة كليجدار أوغلو 5 ساعات متواصلة، وهو أول اجتماع على مستوى قيادة حزب الشعب الجمهوري بعد الانتخابات.

ويسعى الحزب لتجديد قيادته، ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة بعدما خسر رئيسه -المرشح عن تحالف الشعب المعارض- في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن تراجع حصيلة الحزب في الانتخابات البرلمانية عند استبعاد المقاعد التي فاز فيها المرشحون على قوائمه من الأحزاب المتحالفة معه.

من ناحية أخرى، سلّم رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار وثيقة رئاسة الجمهورية إلى رئيس البرلمان مصطفى شنطوب الذي سيسلمها بدوره إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلسة أداء اليمين الدستورية للرئيس ونواب البرلمان الجدد.

وجرت مراسم تسليم الوثيقة في مقر البرلمان التركي اليوم الخميس عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وإرسالها للنشر في الجريدة الرسمية.

وحسب النتائج النهائية لجولة الإعادة التي جرت في 28 مايو/أيار الماضي، حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.18% من الأصوات، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.82%.

وبلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة 84.15%، حيث أدلى 54 مليونا و23 ألفا و601 ناخب داخل البلاد وخارجها بأصواتهم.