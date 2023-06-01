القوات الروسية في سوريا تتهم الطيارين الأميركيين بانتهاك بروتوكولات السلامة

قالت وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك" إن القوات الروسية في سوريا اتهمت الأربعاء الطيارين الأميركيين بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للبروتوكولات المراد بها تجنب الصدام بين القوتين العظميين.

ونقلت الوكالة عن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال أوليج جورينوف قوله إن الطيارين الأميركيين فعلوا أنظمة أسلحتهم أثناء اقترابهم من الطائرات الروسية فوق شرق البلاد.

وتدخلت روسيا في الحرب السورية عام 2015، وقلبت الدفة لصالح الرئيس بشار الأسد، ومنذ ذلك الحين وسعت موسكو منشآتها العسكرية في البلاد بقاعدة جوية دائمة، ولديها أيضا قاعدة بحرية.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ونفذت ضربات جوية في سوريا هذا العام.

وقال جورينوف إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مناطق خاصة يمكن للتحالف العمل فيها، لكن تم رصد قوات أميركية خارج هذه المناطق.

وفي مارس/آذار الماضي، احتج جورينوف على "أعمال استفزازية" قامت بها القوات الأميركية في سوريا.